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Эдельгериев в должности советника президента РФ будет курировать вопросы климата

Политика
22 июня, 14:50 UTC+3

Россия участвует в международных совещательных органах и советах, в частности, в Киотском и Парижском соглашениях, отметил новый советник президента

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экс-глава правительства Чеченской Республики Абубакар Эдельгериев, назначенный советником президента РФ, будет заниматься вопросами климата.

"Знаю точно, что буду курировать вопросы климата, - сказал Эдельгериев ТАСС. - У нас глобальные вопросы - потепление климата. Россия участвует в международных совещательных органах, советах, Киотском соглашении, Парижском соглашении. Некоторые мы ратифицировали, некоторые нет, там большой объем работы. Это и внутренние вопросы, и внешние в том числе".

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Биография советника президента РФ Абубакара Эдельгериева

Ранее сообщалось, что советник президента Александр Бедрицкий, который занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам климата, в пятницу был освобожден от занимаемой должности. С мая 2012 года по настоящее время 43-летний Эдельгериев занимал пост председателя правительства Чеченской Республики.

Как рассказал Эдельгериев, Чеченская Республика входит в число регионов с наиболее благоприятной экологической обстановкой, также в республике больших успехов добились, например, в реализации программы "Чистая вода". "У нас обширная работа идет по лесовосстановлению, борьба с мусором довольно активно ведется - нет таких стихийных свалок, которые бы угрожали экологии", - отметил новый советник президента.

Он отметил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил его с назначением и выразил надежду, что представитель республики "будет служить стране, во благо России" и будет "достойным представителем в команде президента".

Абубакар Эдельгериев родился в 1974 году, в 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России по специальности "юриспруденция". Он начинал службу в органах внутренних дел на Кубани, в 2004 году продолжил в Чеченской Республике, был начальником отдела "Р" отряда милиции специального назначения "Терек". В конце 2007 года перешел на работу в органы власти, был назначен сначала первым замминстра сельского хозяйства Чечни, затем - и.о. министра, а в конце 2008 года стал заместителем председателя правительства Чеченской Республики - министром сельского хозяйства. В мае 2012 года возглавил правительство Чечни.

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