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Медведев назначил Андрея Бадина директором департамента проектной деятельности кабмина

Политика
22 июня, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

С 5 июля 2016 года по 28 апреля 2018 года этот пост занимал Андрей Слепнев

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Андрея Бадина директором департамента проектной деятельности правительства РФ. Документ от 21 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бадина Андрея Анатольевича директором департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

С 5 июля 2016 года по 28 апреля 2018 года этот пост занимал Андрей Слепнев, Бадин был его заместителем.

В начале мая сообщалось, что Медведев освободил Андрея Слепнева от должности замглавы аппарата правительства - директора департамента проектной деятельности в связи с переходом на другую работу. Позднее Слепнев возглавил Российский экспортный центр.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Слепнев, Андрей Александрович
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