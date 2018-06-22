Медведев освободил Астраханцеву от должности замминистра сельского хозяйства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Елену Астраханцеву от должности заместителя министра сельского хозяйства РФ по собственному желанию. Соответствующее распоряжение от 21 июня 2018 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

Астраханцева занимала должность заместителя министра сельского хозяйства России с 2015 года. Ранее, в 2012-2015 годах она работала заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

13 июня от должностей заместителей министра сельского хозяйства РФ были освобождены Евгений Громыко и Евгений Непоклонов.

Президент РФ Владимир Путин 18 мая 2018 года подписал указ о назначении министром сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, ранее возглавлявшего Россельхозбанк. На этом посту он сменил Александра Ткачева, который занимал должность министра сельского хозяйства с 22 апреля 2015 года.