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Путин: подходы Москвы и Сеула по ядерной программе КНДР совпадают "в значительной мере"

Политика
22 июня, 15:11 дата обновления: 22 июня, 15:14 UTC+3

Президент России в целом подчеркнул схожесть подходов с Республикой Корея "к разрешению острых международных вопросов"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил близость подходов Москвы и Сеула по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Интервью

Мун Чжэ Ин

Мун Чжэ Ин: от сотрудничества Южной Кореи, КНДР и РФ выиграет вся Евразия

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"У нас в значительной мере совпадают подходы к разрешению и острых международных вопросов, том числе касающихся северокорейской ядерной программы", - подчеркнул Путин на российско-южнокорейских переговорах в расширенном составе.

Подводя итог переговорам с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в узком составе, российский президент подчеркнул, что они обсудили "наиболее важные и чувствительные вопросы". "Отметили, что двусторонние отношения развиваются весьма позитивно", - добавил Путин.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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