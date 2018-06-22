Путин: подходы Москвы и Сеула по ядерной программе КНДР совпадают "в значительной мере"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил близость подходов Москвы и Сеула по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"У нас в значительной мере совпадают подходы к разрешению и острых международных вопросов, том числе касающихся северокорейской ядерной программы", - подчеркнул Путин на российско-южнокорейских переговорах в расширенном составе.

Подводя итог переговорам с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в узком составе, российский президент подчеркнул, что они обсудили "наиболее важные и чувствительные вопросы". "Отметили, что двусторонние отношения развиваются весьма позитивно", - добавил Путин.