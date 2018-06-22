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Замглавы МИД РФ обсудил в ОАЭ ситуацию на палестинских территориях и в Йемене

Политика
22 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Стороны подчеркнули необходимость урегулирования конфликтных ситуаций в этих регионах

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Cпецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу в Дубае с государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию в Йемене, на палестинских территориях и зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"При обмене мнениями по складывающейся в регионе Ближнего Востока ситуации особое внимание было уделено обстановке в Йемене, на палестинских территориях, в Ливии и зоне Персидского залива. При этом подчеркивалась необходимость урегулирования имеющихся здесь конфликтных ситуаций, включая гуманитарные аспекты, на основе уважения фундаментальных принципов международного права и положений Устава ООН", - отметили в МИД.

"В ходе беседы был затронут ряд актуальных вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-эмиратских отношений с упором на поддержание активного политического диалога", - подчеркнули в министерстве.

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