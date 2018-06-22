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Ушаков сообщил, что Пхеньян пока не ответил на приглашение Ким Чен Ыну посетить ВЭФ

Политика
22 июня, 16:13 дата обновления: 22 июня, 16:16 UTC+3

При этом помощник президента подчеркнул, что РФ и КНДР "готовы продолжить контакты на высоком уровне"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пхеньян пока не ответил на приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре.

"Пока нет, ответ не дан [на приглашение посетить форум]", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что РФ и КНДР "готовы продолжить контакты на высоком уровне".

Ранее приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом передал глава МИД Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян. Позднее на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом в Москве президент РФ Владимир Путин еще раз подтвердил это приглашение.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позднее пояснил журналистам, что возможность визита лидера КНДР в Россию в привязке к ВЭФ рассматривается как один из вариантов.

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Визит Лаврова в КНДР
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Ким Чен Ын Ушаков, Юрий Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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