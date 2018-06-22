Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президенты России и Республики Корея - Владимир Путин и Мун Чжэ Ин - приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли в Кремле.

Лидеры обеих стран поставили свои подписи под документом по окончании переговоров.

Проект "Арктик СПГ-2"

Москва и Сеул прорабатывают участие Республики Кореи в проекте "Арктик СПГ-2", сообщил Путин.

"Приоритетное внимание было уделено энергетике, которая является ключевой сферой двустороннего сотрудничества, - сказал он. - Обсуждается возможность участия корейских партнеров и в проекте по добыче и сжижению газа "Арктик СПГ-2".

По словам главы российского государства, Россия надежно снабжает Республику Корею энергоресурсами. В 2017 году корейские потребители получили 12,5 млн тонн нефти, почти 2 млн тонн СПГ и 26 млн тонн угля. В свою очередь компании из Республики Корея способствуют освоению российских месторождений углеводородов в Арктике. В частности, на корейских верфях строится 15 газовозов ледового класса.

Путин отметил, что переговоры прошли "в деловой и конструктивной обстановке", стороны обсудили "состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки". Кроме того, рассказал президент, были достигнуты важные договоренности о дальнейшем расширении двустороннего взаимодействия, которые были зафиксированы в принятом по итогам визита совместном заявлении и в солидном пакете подписанных межведомственных и корпоративных документов.

"Отмечу, что Республика Корея - важный партнер России в Азиатско-тихоокеанском регионе", - отметил глава государства, подчеркнув, что отношения между государствами носят многоплановый характер и строятся на принципах добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. "В ходе переговоров с удовлетворением констатировано динамичное развитие двусторонних экономических связей", - информировал он.

По данным, озвученным Путиным, по итогам 2017 года, российско-южнокорейский товарооборот увеличился на 27%, до 19,2 млрд долларов. В январе-апреле этого года объем торговли вырос еще на 6,5%, в результате чего Южная Корея вышла на второе место среди торговых партнеров РФ в АТР. При этом корейские инвестиции в экономику РФ достигли 1,2 млрд долларов, а на российском рынке представлено свыше 150 корейских компаний. которые вкладывают капиталы в различные отрасли - от сельского хозяйства до гостиничного бизнеса и промышленности.

Развитие инновационных технологий

Республика Корея рассчитывает на совместное с Россией развитие инновационных технологий, отметил Мун Чжэ Ин.

"Я рассчитываю на более сильную поддержку стартапов, а также на совместное с Россией развитие инновационных технологий", - сказал лидер Республики Корея.

По словам Мун Чжэ Ина, на состоявшихся переговорах достигнута договоренность построить российско-корейский центр инноваций, а также расширить уже существующий в Москве совместный центр научно-технического сотрудничества. Стороны также договорились оказывать более активную поддержку инновационным проектам среднего и малого бизнеса, более тесно взаимодействовать в сфере новых технологий.

Сотрудничество в культуре и спорте

Министерство культуры РФ и министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании о проведении Года культурных обменов в 2020 году. Документ был подписан по итогам переговоров, передает корреспондент ТАСС.

Также был подписан меморандум между Министерством спорта РФ и министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

Еще один подписанный документ посвящен сотрудничеству в области социальной защиты: меморандум о взаимопонимании заключен Министерством труда и социальной защиты РФ и министерством здравоохранения и благосостояния Республики Корея.