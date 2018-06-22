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МИД РФ: список сирийской оппозиции в конституционный комитет должен быть инклюзивным

Политика
22 июня, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что правительство Сирии уже передало спецпосланнику генсека ООН Стаффану де Мистуре список своих представителей в состав этого комитета

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва исходит из того, что список сирийской оппозиции для формирования конституционного комитета должен включать кандидатов от всех основных внутренних и внешних групп оппонентов Дамаска. Об этом было заявлено в пятницу в Дубае на встрече спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с заместителем председателя оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Х.Мохаммидом, сообщает МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями по комплексу вопросов урегулирования сирийского кризиса, в том числе в свете итогов прошедшей на днях в Женеве серии консультаций высоких представителей России, Ирана, Турции (страны - гаранты перемирия) и спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, к которым также подключался ряд представителей сирийской оппозиции.

С российской стороны подчеркивалась важность "продолжения консолидированных усилий в астанинском формате, нацеленных в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи на содействие скорейшему формированию конституционного комитета для работы в Женеве над основным законом Сирии".

"При этом отмечалось, что правительство САР уже передало де Мистуре список своих представителей в состав этого комитета, в то время как сирийская оппозиция все еще не определилась со своим аналогичным списком, который должен быть инклюзивным и включать кандидатов от всех основных внутренних и внешних групп оппонентов официального Дамаска", - обратили внимание в российском дипведомстве.

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского нацдиалога. Эта структура совместно с де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для выработки конституции страны. Кандидатами должны стать 150 человек: 100 из них представляют правительство и внутреннюю (умеренную) оппозицию, 50 - кандидатов от внешней оппозиции. Эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

Дамаск уже передал свой список спецпосланнику. Представители ряда групп оппозиции, участвовавших в сочинском форуме, направили 15 июня странам - гарантам свой вариант документа, однако СКП пока этого не сделал.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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Де Мистура, Стаффан Богданов, Михаил Леонидович
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