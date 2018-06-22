Кремль прорабатывает возможность встречи Путина и помощника Трампа Болтона

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин может принять помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который 27 июня посетит Россию. Об этом ТАСС сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Прорабатывается вопрос [встречи Путина и Болтона], но пока неизвестно [состоится ли она]", - заявил он ТАСС.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25-27 июня направится в Лондон и Рим, где обсудит с представителями властей Великобритании и Италии вопросы национальной безопасности. Официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки в Twitter сообщил, что после этого Болтон отправится в Москву для проведения консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.