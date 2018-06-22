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Дипломат РФ выехал в Данбери, где посетит в тюрьме летчика Ярошенко

Политика
22 июня, 18:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Ранее российского летчика перевели из тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудник генконсульства РФ в Нью-Йорке посетит в пятницу россиянина Константина Ярошенко, переведенного на прошлой неделе в тюрьму в городе Данбери (штат Коннектикут). Как сообщили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве, российский дипломат уже выехал в Данбери.

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), причем на протяжении месяца - в карцере.

На прошлой неделе он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.

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