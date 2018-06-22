Юмашев с 2000 года является советником президента на общественных началах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Валентин Юмашев с 2000 года, когда Владимир Путин был впервые избран президентом России, является советником президента на общественных началах, таким образом, никаких изменений в его статусе после опубликования в пятницу распоряжения президента не произошло, сообщил ТАСС сам Юмашев.

"Я уже 18 лет занимаю должность советника на общественных началах, с этой точки зрения у меня ничего не изменилось", - сказал Юмашев.

По его словам, он не имеет четко определенного круга вопросов, за которые отвечает в качестве советника.

"Если возникают вопросы, по которым будут востребованы мои опыт и знания, я всегда делаю все, что могу", - сказал Юмашев.

Ранее сообщалось, что в пятницу президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. В 1997-1998 годах Юмашев возглавлял Администрацию президента РФ Бориса Ельцина, в 1996-1997 годах и в 1998-1999 годах был советником главы государства.