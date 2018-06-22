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Мутко: правкомиссия по развитию СКФО продолжит работу под председательством Медведева

Политика
22 июня, 18:29 UTC+3 ЕССЕНТУКИ край/ 22, июня. /ТАСС

По словам вице-премьера РФ, ближайшее заседание может пройти в июле-августе

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 22 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа продолжит свою работу под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Следующее ее заседание может состояться до сентября, сообщил на совещании по вопросам реализации госпрограммы развития СКФО в департаменте территориального развития Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

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"Комиссию по развитию региона (Северо-Кавказского федерального округа) возглавляет председатель правительства. <…> Она будет сохранена, и мы рассчитываем (провести ее заседание) где-нибудь в июле-августе", - сказал он.

Мутко отметил, что к моменту проведения правкомиссии уже будут сформированы "проектные корректировки бюджета 2019-2021 годов, будут уже национальные проекты", что даст возможность "дать уже более жесткие поручения, конкретные ... и по проектам, и по бюджету".

Вице-премьер также добавил, что работа над ранее начатыми проектами должна быть продолжена, но при этом необходимо, чтобы до октября месяца "погрузить все субъекты, все республики в национальные проекты, которые мы будем делать".

Вице-премьер Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев находятся в пятницу в Ставропольском крае с рабочей поездкой.

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Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич Чеботарев, Сергей Викторович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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