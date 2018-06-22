Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рязанов от "Коммунистов России" подал документы для выдвижения в губернаторы Подмосковья

Политика
22 июня, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Кандидат утверждает, что его кампания будет строиться на вопросах здравоохранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Первый секретарь Московского областного комитета партии "Коммунисты России", хирург высшей категории Красногорской областной больницы Владимир Рязанов подал документы в избирательную комиссию Подмосковья для выдвижения кандидатом на должность губернатора региона. Об этом в пятницу сообщили в пресс- службе комиссии.

"Рязанов от партии "Коммунисты России" подал документы в Мособлизбирком", - сказали в пресс-службе.

Рязанов подчеркнул, что его кампания будет строиться на вопросах здравоохранения. "Основной смысл моей предвыборной кампании - это социальная политика. Преследую цель отстаивать интересы медицинских работников и добиваться доступной медицинской помощи для населения", - процитировали его в пресс-службе Мособлизбиркома.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова. Все они подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зампостпреда РФ заявил, что резолюция по Приднестровью нанесет ущерб репутации ГА ООН
2
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
7
Чубайс заявил, что в России, как и во всем мире, будут инвестировать пенсионные деньги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости