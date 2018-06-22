Рязанов от "Коммунистов России" подал документы для выдвижения в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Первый секретарь Московского областного комитета партии "Коммунисты России", хирург высшей категории Красногорской областной больницы Владимир Рязанов подал документы в избирательную комиссию Подмосковья для выдвижения кандидатом на должность губернатора региона. Об этом в пятницу сообщили в пресс- службе комиссии.

"Рязанов от партии "Коммунисты России" подал документы в Мособлизбирком", - сказали в пресс-службе.

Рязанов подчеркнул, что его кампания будет строиться на вопросах здравоохранения. "Основной смысл моей предвыборной кампании - это социальная политика. Преследую цель отстаивать интересы медицинских работников и добиваться доступной медицинской помощи для населения", - процитировали его в пресс-службе Мособлизбиркома.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова. Все они подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.