Регионы СКФО и Минкавказ могут предоставить разработки для нацпроектов до октября

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 22 июня. /ТАСС/. Разработки и предложения для включения в национальные проекты регионы СКФО и Минкавказ должны представить до октября. Об этом заявил в пятницу в Ессентуках на совещании по вопросам реализации госпрограммы развития СКФО заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Бюджетный процесс пойдет в рамках программ, мы должны будем до октября сформировать национальные проекты с соответствующими целями и задачами", - сказал Мутко.

Он отметил, что "особенности этого бюджетного цикла заключается в том, что в соответствии с указом президента определены национальные цели и будут формироваться национальные проекты".

Вице-премьер также напомнил о том, что развитие Северного Кавказа - одна из приоритетных задач, и "регионы Северного Кавказа получили, в соответствии с документами правительства, особый статус".

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев находятся в пятницу в Ставропольском крае с рабочей поездкой.