Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Регионы СКФО и Минкавказ могут предоставить разработки для нацпроектов до октября

Политика
22 июня, 18:52 UTC+3 ЕССЕНТУКИ край/ 22, июня. /ТАСС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко также напомнил о том, что развитие Северного Кавказа - одна из приоритетных задач

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 22 июня. /ТАСС/. Разработки и предложения для включения в национальные проекты регионы СКФО и Минкавказ должны представить до октября. Об этом заявил в пятницу в Ессентуках на совещании по вопросам реализации госпрограммы развития СКФО заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Смотрите также

Мутко: правкомиссия по развитию СКФО продолжит работу под председательством Медведева

Мутко дал поручение Минкавказу решить судьбу "Минводыэкспо"

Вице-премьер Мутко рекомендовал властям Кисловодска скоординировать работу санаториев

"Бюджетный процесс пойдет в рамках программ, мы должны будем до октября сформировать национальные проекты с соответствующими целями и задачами", - сказал Мутко.

Он отметил, что "особенности этого бюджетного цикла заключается в том, что в соответствии с указом президента определены национальные цели и будут формироваться национальные проекты".

Вице-премьер также напомнил о том, что развитие Северного Кавказа - одна из приоритетных задач, и "регионы Северного Кавказа получили, в соответствии с документами правительства, особый статус".

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев находятся в пятницу в Ставропольском крае с рабочей поездкой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич Чеботарев, Сергей Викторович
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зампостпреда РФ заявил, что резолюция по Приднестровью нанесет ущерб репутации ГА ООН
2
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
7
Чубайс заявил, что в России, как и во всем мире, будут инвестировать пенсионные деньги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости