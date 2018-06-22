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Посол РФ в Великобритании направил письмо принцу Чарльзу в связи с посещением им Солсбери

Политика
22 июня, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По словам Александра Яковенко, в письме он указал о непричастности России к отравлению экс-полковника ГРУ

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко

Посол России в Великобритании Александр Яковенко

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко направил письмо принцу Уэльскому Чарльзу в связи с его визитом в город Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу RT.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла прибыли в пятницу в Солсбери, чтобы узнать о том, как осуществляется программа по восстановлению нормальной жизни в этом городе после инцидента.

"Сегодня я направил письмо принцу Чарльзу. Он посетил Солсбери и выразил поддержку местным жителям. В письме я изложил нашу позицию - заявил о непричастности России к произошедшему и это именно то, о чем мы официально уведомили правительство Великобритании", - сказал глава дипмиссии.

По его словам, российская сторона до сих пор не получила от британского внешнеполитического ведомства ответов на вопросы о ходе расследования дела об отравлении, а также консульского доступа к Скрипалям. "Мы настаиваем на этом. Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно, поэтому однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше", - подчеркнул он.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

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Персоны
Чарльз, принц Уэльский Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
Темы
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