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Зампостпреда РФ заявил, что резолюция по Приднестровью нанесет ущерб репутации ГА ООН

Политика
22 июня, 19:59 UTC+3 ООН ООН 22, июня. /ТАСС

Дмитрий Полянский заявил, что инициатива молдавской делегации идет вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиям по урегулированию в Приднестровье

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ООН, 22 июня. /ТАСС/. Резолюция ООН о выводе российских войск, входящих в состав миротворческих сил, из Молдавии нанесет серьезный ущерб репутации Генеральной ассамблеи ООН и идет вразрез с предпринимаемыми ОБСЕ усилиями по урегулированию приднестровской проблемы. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе рассмотрения проекта резолюции о выводе российских войск из Молдавии, которая была принята большинством голосов.

"Нынешняя инициатива молдавской делегации, если она будет реализована, идет вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиям по урегулированию в Приднестровье. Будет нанесен серьезный, если не сказать непоправимый, урон репутации Генеральной ассамблеи ООН", - сказал дипломат перед голосованием по документу.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "в условиях явного отсутствия консенсуса в этом зале возобладал настрой на дальнейшее разрушение единства ассамблеи". "Еще раз подтверждаем, что Россия строго привержена неукоснительному выполнению российским воинским контингентом мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре, реальных оснований для изменения формата которой пока, к сожалению, не просматривается", - подчеркнул Полянский.

"Мы полностью привержены процессу политического урегулирования приднестровской проблемы", - подтвердил заместитель постпреда. "При этом шаги Кишинева носят деструктивный характер, идут вразрез с декларируемой Молдавией линией на урегулирование приднестровского конфликта и противоречат международным договоренностям", - предупредил он.

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