Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства. Лидер группировки заявил о готовности сражаться на стороне правительственных войск против террористов, сообщили в пятницу журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"22 июня... после переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", - сообщили российские военные.

Он заявил, что возглавляемая им группировка теперь вместе с сирийской армией будет сражаться против боевиков "Джебхат ан-Нусры" и ИГ (организации запрещены в РФ) на юге Сирии.