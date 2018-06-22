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Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства

Политика
22 июня, 20:25 дата обновления: 22 июня, 20:39 UTC+3

После переговоров лидер группировки заявил о готовности сражаться на стороне правительства против террористов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства. Лидер группировки заявил о готовности сражаться на стороне правительственных войск против террористов, сообщили в пятницу журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"22 июня... после переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", - сообщили российские военные.

Он заявил, что возглавляемая им группировка теперь вместе с сирийской армией будет сражаться против боевиков "Джебхат ан-Нусры" и ИГ (организации запрещены в РФ) на юге Сирии.

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