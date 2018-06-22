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Посольство РФ информировало принца Чарльза о реакции британцев на обвинения в адрес Москвы

Политика
22 июня, 21:29 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, июня. /ТАСС

Посольство также направило принцу письмо с обозначением позиции России по инциденту в Солсбери

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ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне проинформировало наследника британского трона принца Уэльского Чарльза о письмах британцев, сожалеющих о бездоказательных обвинениях, которые власти Соединенного Королевства предъявили РФ по делу об отравлении в английском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского дипломатического представительства, прокомментировавший состоявшийся в тот же день визит принца и его супруги герцогини Корнуоллской Камиллы в Солсбери.

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"Мы информировали его королевское высочество о том, что получили огромное количество писем от подданных ее величества, в которых выражалось сожаление по поводу нынешней политики британских властей в отношении России. Британцы не понимают, как можно обвинять другую страну без предъявления международному сообществу каких-либо фактов или доказательств", - заявил дипломат.

По его словам, посольство направило принцу Чарльзу письмо с обозначением позиции России по инциденту в Солсбери. "Россия не имеет отношения к произошедшему и продолжает требовать доступа к расследованию и пострадавшим российским гражданам. К сожалению, британские власти либо отвечают отказами, либо вовсе не отвечают на наши запросы, грубо нарушая международное право", - констатировал он.

Дипломат отметил, что по истечении трех с половиной месяцев с момента инцидента стало очевидно, что политическое руководство Великобритании "поспешило назначить виновного без суда и следствия, выдвинув весьма серьезные обвинения в адрес России буквально через несколько дней после инцидента" при том, что расследование, как заявляется, еще далеко от завершения.

"Таким образом нарушены традиции и принципы работы уважаемой во всем мире правоохранительной и судебной системы Великобритании", - подчеркнул пресс-секретарь посольства, призвавший британские власти прекратить антироссийскую кампанию, наносящую серьезный ущерб отношениям между двумя народами, и начать совместное с Россией расследование произошедшего в Солсбери инцидента, чтобы установить его истинные причины.

Визит наследного принца в Солсбери

Принца Чарльза и его супругу герцогиню Корнуоллскую Камиллу на улицах Солсбери в пятницу встречали сотни жителей города. По информации телеканала Sky News, у Чарльза и Камиллы состоялись встречи с сотрудниками оперативных служб города. Принц и герцогиня также пообщались с теми предпринимателями, чей бизнес пострадал от того, что многие магазины и рестораны в центральной части населенного пункта оказались закрыты в результате действий по обеззараживанию территорий, где были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

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