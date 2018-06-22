МИД РФ: США получили полный доступ к технологиям "сирийского" зарина

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. США, утилизируя в 2014 году часть прекурсоров Сирии на судне Cape Ray, получили полный доступ к специфичной рецептуре и технологиям производства "сирийского" зарина. Об этом заявил в пятницу на совместном брифинге МИД и Минобороны РФ директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Текст выступления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"14 сентября 2013 года в результате российско-американских переговоров в Женеве была достигнута рамочная договоренность, подкрепленная решением Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и резолюцией СБ ООН 2118, - напомнил Ермаков. - Принят беспрецедентный по своему характеру и масштабам план по вывозу и уничтожению за рубежом основных компонентов сирийского химоружия".

По его словам, операция по вывозу из Сирии всех компонентов и прекурсоров химического оружия успешно завершилась 23 июня 2014 года. "Всего из Сирии было вывезено 1,2 тыс. т отравляющих веществ (100 т одного из менее токсичных химикатов - изопропанола - ликвидировано на месте), - продолжил дипломат. - Уничтожение сирийского химоружия началось 7 июля 2014 года на борту американского специализированного судна Cape Ray и завершилось 18 августа 2014 года".

При этом, отметил Ермаков, образующиеся при гидролизе токсичных химикатов реакционные массы утилизировались на промышленных предприятиях в Финляндии и Германии, а их прекурсоры - в Великобритании и США, включая такой прекурсор зарина, как метилфосфонилдифторид - DF. "Примечательно, что утилизируя часть прекурсоров на судне Cape Ray, американцы получили полный доступ к специфичной рецептуре и технологиям производства "сирийского" зарина, - обратил внимание директор департамента. - Более того, при присоединении Сирии к ОЗХО в 2013 году Дамаск передал в ОЗХО подробные данные о способах получения зарина".

"Таким образом, присутствие DF в зарине, использованном 4 апреля 2017 года в населенном пункте Хан-Шейхун, никак не может "однозначно свидетельствовать" о его применении сирийскими правительственными войсками", - констатировал представитель МИД РФ.

Ликвидация объектов химической инфраструктуры

Правительство Сирии в настоящее время уничтожило 27 бывших объектов военно-химической инфраструктуры, 25 из них - полностью верифицированы, добавил Ермаков.

"При содействии России и других членов международного сообщества Сирия в рекордный срок (за шесть месяцев) в сложнейших условиях борьбы с международным терроризмом на своей территории смогла осуществить беспрецедентную, не имеющую аналогов за всю историю существования ОЗХО операцию по вывозу запасов химоружия, - отметил Ермаков. - Фактическая ликвидация проходила уже за пределами Сирии и закончилась с некоторым опозданием лишь к концу 2015 года ввиду технических проблем у американских партнеров (на предприятии Vеolia произошла почти годовая задержка)".

"Таким образом, исключительно благодаря доброй воле и самоотверженности сирийского правительства, а также активному участию государств-членов ОЗХО сирийский военно-химический потенциал был полностью ликвидирован под строгим контролем Организации, - сказал дипломат. - Это было официально подтверждено гендиректором Техсекретариата ОЗХО Ахметом Узюмджю 4 января 2016 года. В настоящее время 27 бывших объектов военно-химической инфраструктуры уничтожены, из них 25 - полностью верифицированы".

Влияние Запада на ОЗХО

Попытки превратить Техсекретариат Организации по запрещению химоружия в полностью подконтрольный Западу механизм не сработают, также говорится в выступлении Владимира Ермакова.

"Неблаговидная идея превратить Техсекретариат ОЗХО, где и без того работают преимущественно представители стран Запада, в полностью подконтрольный им атрибутивный механизм, не имеет никаких шансов на реализацию", - подчеркнул дипломат.

Ермаков отметил, что "попытки легализовать крайне агрессивные и выходящие далеко за рамки Устава ООН действия известных государств будут развенчаны". "Мы не позволим им превратить сугубо технический и до сих пор весьма успешный многосторонний нераспространенческий механизм в еще один крайне политизированный инструмент давления стран Запада на неугодные им правительства", - сказал он.

Российская сторона, продолжил Ермаков, настойчиво призывает "все ответственные государства решительно дистанцироваться от этой авантюры". "Нам всем куда полезнее руководствоваться интересами единства и целостности ОЗХО. Важно проявить на этом сложнейшем этапе политическую волю и сосредоточить свои усилия не на разжигании конфликтов в ОЗХО, а на реальном и действенном укреплении благоприятного для всех режима химразоружения и нераспространения", - заявил дипломат.