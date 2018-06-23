Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудник генконсульства РФ посетил Ярошенко в тюрьме в штате Коннектикут

Политика
23 июня, 0:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Российский летчик отметил, что условия в тюрьме в Данбери хуже, чем в Форт-Дикс, в которой он содержался ранее

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Российский дипломат посетил в пятницу россиянина Константина Ярошенко, переведенного на прошлой неделе из пересыльной тюрьмы в Нью-Йорке в тюрьму в городе Данбери (штат Коннектикут).

"Сотрудники тюрьмы быстро доставили Константина Ярошенко на встречу, - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян. - Его поместили в общей казарме, таких казарм на территории тюрьмы восемь, в каждой из них - по 120 человек".

Смотрите также

Жена Ярошенко заявила о хорошем обращении с летчиком в новой тюрьме

"Известия": Ярошенко заявил, что для его перевода в другую тюрьму не было оснований

Летчика Ярошенко перевели в тюрьму в Коннектикуте

"По словам Константина Ярошенко, условия в тюрьме в Данбери в том, что касается питания и размещения, несколько хуже, чем в тюрьме в Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), где он находился ранее, - отметил дипломат. - В то же время он говорит, что эти условия, вероятно, лучше, чем в тюрьме Лоретто в 140 километрах к востоку от Питтсбурга, куда его хотели перевести первоначально".

Ярошенко, по словам дипломата, может смотреть трансляцию ЧМ-2018 по футболу из России и на него оформлена подписка на несколько русскоязычных газет, которые он получает ежедневно.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья
3
Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Как выглядят стадионы ЧМ-2018 из космоса и с земли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости