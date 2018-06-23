Сотрудник генконсульства РФ посетил Ярошенко в тюрьме в штате Коннектикут

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Российский дипломат посетил в пятницу россиянина Константина Ярошенко, переведенного на прошлой неделе из пересыльной тюрьмы в Нью-Йорке в тюрьму в городе Данбери (штат Коннектикут).

"Сотрудники тюрьмы быстро доставили Константина Ярошенко на встречу, - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян. - Его поместили в общей казарме, таких казарм на территории тюрьмы восемь, в каждой из них - по 120 человек".

"По словам Константина Ярошенко, условия в тюрьме в Данбери в том, что касается питания и размещения, несколько хуже, чем в тюрьме в Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), где он находился ранее, - отметил дипломат. - В то же время он говорит, что эти условия, вероятно, лучше, чем в тюрьме Лоретто в 140 километрах к востоку от Питтсбурга, куда его хотели перевести первоначально".

Ярошенко, по словам дипломата, может смотреть трансляцию ЧМ-2018 по футболу из России и на него оформлена подписка на несколько русскоязычных газет, которые он получает ежедневно.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.