Лавров обсудит с главой МИД Бельгии отношения РФ-НАТО

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс в субботу в Москве обсудят отношения РФ и НАТО, ситуацию на Украине и в Сирии, а также двусторонние отношения. После переговоров бельгийский министр отправится на стадион "Спартак", где, как ожидается, будет сопровождать короля Филиппа при просмотре матча национальной сборной с командой Туниса.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров и Рейндерс обсудят развитие двусторонних отношений с учетом договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита в Россию премьер-министра Бельгии 29 - 31 января 2018 года. "Стороны обсудят также отдельные, наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, на Украине и проблематику отношений России и НАТО", - добавила Захарова.

Этот визит в Россию станет четвертым для Рейндерса и уже вторым в этом году. В ходе переговоров министры обсуждали экономическое сотрудничество между Россией и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом, проблематику Совета Европы и налаживание межпарламентского взаимодействия, преодоление кризиса в ПАСЕ и актуальные международные вопросы. В российском внешнеполитическом ведомстве в преддверии визита подчеркнули, что "Россию и Бельгию связывают давние традиции добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества".

Экономические успехи

Как подчеркнули в МИД РФ, несмотря на введенные ЕС санкции и российские контрмеры, российско-бельгийские торгово-экономические отношения сохранили свой потенциал. Объем товарооборота между Россией и Бельгией в 2017 году составил $9,6 млрд, увеличившись более чем на 20% по сравнению с 2016 годом.

В МИД РФ обратили внимание на перспективы сотрудничества двух стран в сфере энергетики. В числе особенно важных уже заключенных сделок в министерстве иностранных дел РФ выделили заключенное в 2015 году соглашение об организации в бельгийском порту Зеебрюгге перевалки ямальского сжиженного природного газа в объеме до 8 млн тонн в год, а также хранения там больших объемов СПГ. Между Москвой и Брюсселем ведутся консультации о расширении возможностей порта Зеебрюгге для наращивания объема перевалки поставляемых из РФ грузов.

Среди других успехов в сфере экономического сотрудничества, которых удалось добиться на фоне санкций - создание бельгийской компанией "Сольвей" и ПАО "Сибур" совместного предприятия "РусВинил" по производству поливинилхлорида в Кстовском районе Нижегородской области с общим объемом инвестиций более $1 млрд.

Политические проблемы

Однако политические противоречия между Россией и европейскими странами, как признавали в МИД РФ, все же сдерживают экономическое взаимодействие, даже если деловые круги двух стран заинтересованы в его расширении. Россия, как неоднократно отмечал Лавров, пытается найти такой способ взаимодействия с партнерами из ЕС, который был бы основан на равноправии и признании взаимных интересов.

В то же время российский министр не раз подчеркивал, что обсуждать отмену санкций в Москве ни с кем не собираются: отменять их должны те, кто их ввел. В этом ключе, очевидно, будет выстроен диалог с Рейндерсом по европейской проблематике.

Будучи членом НАТО и страной, где расположена штаб- квартира альянса, Брюссель имеет определенный вес в его делах. Россия, между тем, сохраняет обеспокоенность действиями натовцев, которые продолжают наращивать военный потенциал у восточных границ России и рассматривают возможность создания постоянного военного присутствия на Черном море. У российского и бельгийского министра найдется о чем поговорить в свете этих вопросов, особенно в преддверии июльского саммита альянса.

ЧМ-2018

В 15:00 на московском стадионе "Спартак" начнется футбольный матч между сборными Бельгии и Туниса. Как ожидается, наблюдать за игрой соотечественников министр будет вместе с королем бельгийцев Филиппом: монарх ранее в своем Twitter обещал лично поддержать "Красных дьяволов" на игре 23 июня.

Cборные Бельгии и Туниса встречались ранее три раза, причем каждая команда одержала по победе, а одна игра закончилась вничью. В первом матче группового тура сборная Бельгии обыграла команду Панамы со счетом 3:0, однако 28 июня им предстоит непростая игра с англичанами.