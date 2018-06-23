Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламентарии РФ и Японии подписали меморандум о взаимопонимании

Политика
23 июня, 8:08 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 23, июня. /ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что "это первый меморандум в истории нашей общей работы"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Российские и японские парламентарии подписали меморандум о взаимопонимании, который направлен на расширение сотрудничества между двумя странами.

Подписание состоялось в субботу в Якутске, где проходит заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и заседание японско-российского Дискуссионного клуба палаты советников (верхняя палата) парламента Японии.

Смотрите также

Якутия представит инвестиционный потенциал депутатам и бизнесменам из Японии

СМИ: Япония и РФ согласовывают встречу глав МИД и Минобороны 21 июля в Москве

"Это первый меморандум в истории нашей общей работы", - сказал подписавший его от российской стороны председатель Консультативного совета, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он выразил надежду на то, что содержательные дискуссии в эти дни в Якутске "в дальнейшем будут приводить к практическому взаимодействию, в том числе на межрегиональном уровне".

"В настоящее время, японо-российские отношения устойчиво развиваются в широком спектре областей, в том числе по экономике и культуре", - заявил поставивший подпись со стороны Японии председатель российско-японского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. По его словам, "разработано свыше 130 проектов, половина из которых уже реализуется". "Одним из важных направлений [двустороннего] сотрудничества является Дальний Восток", - напомнил Хиросигэ Сэко, отметив, что в воскресенье делегация осмотрит проекты, реализуемые в этом регионе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Агентство Bloomberg удалило из публикации карту с Крымом по просьбе Украины
2
Якутск может стать третьим городом РФ, где Япония реализует проект "Умный город"
3
В Приморье обрушился мост
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Спасатели вытащили женщину из под завалов после взрыва в жилом доме в Татарстане
6
Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости