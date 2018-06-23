Второй кандидат выдвинулся на должность губернатора Омской области

ТАСС, 23 июня. Второй кандидат подал документы на участие в выборах губернатора Омской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь областного избиркома Ирина Серебренникова.

"Сегодня подал документы второй кандидат. Это Анатолий Алексеевич Соловьев, профессор, заведующий кафедрой Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, член Общественной палаты Омской области", - рассказала она, добавив, что Соловьев идет на выборы как самовыдвиженец.

Ранее документы на участие в выборах подал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он тоже идет как самовыдвиженец.

Президент России Владимир Путин 9 октября 2017 года принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции "Справедливой России" Александр Бурков.

Досрочные выборы главы Омской области назначены на 9 сентября. 17 мая региональное Заксобрание приняло изменения в закон о выборах губернатора, которые дают возможность претендовать на этот пост самовыдвиженцам.