Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КПРФ выдвинула депутата Андрея Ищенко своим кандидатом на выборах губернатора Приморья

Политика
23 июня, 8:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, июня. /ТАСС

Ищенко также является председателем Приморской организации "Дети войны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Региональное отделение КПРФ на партийной конференции во Владивостоке выдвинуло кандидатом от партии на выборах губернатора Приморья председателя Приморской организации "Дети войны" Андрея Ищенко. Об этом сообщил ТАСС первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ Артем Самсонов.

"На конференции в субботу большинство голосов в ходе тайного голосования было отдано за кандидата Андрея Ищенко", - сообщил собеседник агентства. Андрей Ищенко также является депутатом краевого заксобрания.

Ранее депутаты Заксобрания Приморья единогласно назначили выборы губернатора края на 9 сентября 2018 года. Возможность выдвинуть своих кандидатов имеют только зарегистрированные политические партии. Также кандидатам придется пройти муниципальный фильтр (собрать подписи депутатов муниципальных представительных органов).

Согласно принятому на этом же заседании постановлению, выдвиженца на губернаторский пост должны поддержать 142 депутата представительных органов и главы муниципальных образований. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в марте 2018 года объявил о намерении принять участие в выборах главы региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Агентство Bloomberg удалило из публикации карту с Крымом по просьбе Украины
2
Четыре россиянина выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2018 года
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
5
В Ростове уволили полицейских после обнаружения в их здании крупной партии наркотиков
6
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости