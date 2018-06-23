Мособлизбирком разрешил еще двум кандидатам в губернаторы открыть избирательные счета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия на заседании в субботу разрешила двум кандидатам на должность губернатора Московской области - Николаю Дижуру от партии "Яблоко" и Владимиру Рязанову от партии "Коммунисты России" - открыть специальные избирательные счета.

"Николаю Дижуру, выдвинутому от регионального отделения партии "Яблоко", мы разрешаем открыть специальный счет… От "Коммунистов России" выдвинулся кандидат Владимир Рязанов. У него также документы в порядке... поэтому разрешаем ему открыть счет", - представила предложения зампред Мособлизбиркома Наталья Земскова, члены комиссии поддержали их. Председатель комиссии Эльмира Хаймурзина добавила, что пока Дижур будет вести свой избирательный счет сам, без финансового уполномоченного.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение кандидатов завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова. Все они подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.