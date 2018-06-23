Партия "Родина" выдвинула Шингаркина кандидатом на пост главы Подмосковья

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение партии "Родина" выдвинуло кандидатом на должность губернатора Московской области экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Делегаты конференции единогласно поддержали Шингаркина Максима Андреевича", - сказал собеседник агентства.

Шингаркин занимается экологической деятельностью, в Госдуме прошлого созыва входил во фракцию ЛДПР. На президентских выборах этого года он возглавлял предвыборный штаб кандидата Сергея Полонского, который не был зарегистрирован.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области началась 7 июня, выдвижение кандидатов завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. 9 сентября, в единый день голосования пройдут выборы.

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова. Все они подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.