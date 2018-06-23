Митрохин сдал документы в Мосгоризбирком для выдвижения в мэры Москвы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин сдал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы. Об этом он сообщил ТАСС.

"Сдал сегодня документы в Мосгоризбирком", - сказал он. В пятницу делегаты конференции московского отделения партии "Яблоко" большинством голосов поддержали выдвижение Митрохина кандидатом в мэры.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил ТАСС, что Митрохин подал в избирком документы о выдвижении на пост мэра Москвы от "Яблока". "Митрохин Сергей Сергеевич, 1963 г. р., глава московского отделения партии "Яблоко", выдвинут московским городским отделением указанной партии", - сказал Реут.

В соответствии с уставом партии, кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Бюро "Яблока" согласовало выдвижение главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой и Митрохина, но лишь общему собранию московской организации, которое 20 июня не состоялось из-за отсутствия кворума. А для конференции московского отделения исполком бюро партии согласовал лишь кандидатуру Русаковой, но она не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.

Кроме того, как сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев, в понедельник, 25 июня, федеральное бюро партии рассмотрит вопрос о правомочности конференции, выдвинувшей Митрохина, потому что полномочия 14 делегатов не были признаны и они не были допущены к работе.

Заместитель председателя партии Николай Рыбаков сказал ТАСС, что вопрос о подаче Митрохиным документов в Мосгоризбирком также рассмотрит бюро партии. "В понедельник бюро рассмотрит вопрос о выдвижении кандидата в мэры Москвы, о правомочности конференции, и в том числе о подаче Сергеем Митрохиным документов о выдвижении в Мосгоризбирком", - сказал он. Рыбаков отказался прогнозировать решение бюро, подчеркнув, что бюро "обязательно рассмотрит московский вопрос, а появившиеся сведения о том, что он якобы снят с повестки дня бюро, не соответствуют действительности".

Ранее исполком бюро партии обвинил Митрохина "в нанесении политического ущерба партии" за критику федерального руководства партии. А Митрохин неоднократно заявлял, что "исполком бюро не в состоянии управлять политическими процессами".