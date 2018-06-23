Спецкомиссия ПАСЕ вынесет рекомендации по изменению регламента ассамблеи 26 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Четвертое заседание комиссии ad hoc (спецкомиссии) Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по гармонизации уставных органов СЕ пройдет 26 июня на полях летней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Россию будет представлять глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как пояснил журналистам в субботу Слуцкий, комиссия ad hoc под председательством уходящего спикера ПАСЕ Микеле Николетти готовится подвести окончательные итоги. "Предстоит рассмотреть и утвердить меморандум с рекомендациями, который затем будет передан в Бюро ассамблеи для последующего направления в политком и комиссию по регламенту", - сказал он. По его словам, проект меморандума представляет собой "весьма объемный документ, где аккумулированы все предложения по реформированию деятельности ПАСЕ", в том числе и РФ.

Глава комитета напомнил, что Россия продолжает настаивать на исключении санкционных статей из регламента ассамблеи, позволяющих лишать ключевых полномочий - прежде всего, права голоса - страновые делегации. "Мы вновь намерены заявить, что при всем том, что ситуация движется медленно, но верно в правильную сторону, переломной точкой в нынешних отношениях России с ПАСЕ может стать только отмена норм, позволяющих дискриминировать национальные делегации. Это нужно не только России, это нужно Совету Европы и его Парламентской ассамблее, если они собираются играть хоть сколь значимую роль в формируемой на сегодня новой архитектуре 21 столетия", - указал Слуцкий.

От того прислушаются ли к предложениям российской стороны профильные комиссии ПАСЕ (комиссия по политическим вопросам и комиссия по регламенту) будет зависеть возможность дальнейшего взаимодействия РФ с ассамблеей, а также позиция Москвы по выплатам взноса в Совет Европы (приостановлены с лета прошлого года). Если ПАСЕ пойдет на инициирование поправок в свой регламент, то Россия может подумать о направлении заявки на участие в сессии ПАСЕ в 2019 году, не исключил Слуцкий.

"У нас еще есть несколько месяцев, чтобы посмотреть как будет развиваться ситуация в ассамблее. Не исключаю, потому что мы продолжаем оставаться в тесном контакте со всеми политически группами, что расклад сил перевесит в нашу пользу, - отметил глава комитета. - Но принимать решение о возвращении Россия будет не тогда, когда регламентные поправки будут находится в стадии разработки или обсуждения, а только тогда, когда они уже будут окончательно приняты".

Тем не менее, по мнению Слуцкого, "комиссия ad hoc сделала свое дело". "Количество сторонников возвращения РФ колеблется в соотношении 50 на 50. Считаю это неплохим итогом деятельности. Но, к сожалению, пока это не может быть сигналом к нашему возвращению к полноформатной работе на площадке ПАСЕ без внесения регламентных изменений, которые раз и навсегда исключат возможность дискриминации парламентских делегаций. Без этого мы в Страсбург не вернемся", - заключил глава комитета.

Комиссия ad hoc Бюро ПАСЕ была создана в декабре 2017 года. Ее основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад нынешнего главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует.