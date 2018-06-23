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Партия "Парнас" выдвинула Алексея Дуленкова кандидатом на пост главы Подмосковья

Политика
23 июня, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Выдвижение кандидатов завершится 27 июня

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение "Партии народной свободы" ("Парнас") по итогам конференции выдвинуло депутата Наро-Фоминского городского округа Алексея Дуленкова кандидатом на должность губернатора Московской области. Об этом в субботу ТАСС сообщил сопредседатель регионального отделения партии Сергей Останин.

"Дуленков Алексей Николаевич подаст документы в Мособлизбирком на следующей неделе. Наверное, во вторник", - сказал он, отвечая он на вопрос о кандидате от этой партии.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Россия" - Максима Шингаркина. Все, кроме Шингаркина и Дуленкова, подали документы в Мособлизбирком. Теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение кандидатов завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. 9 сентября в единый день голосования пройдут выборы.

Кандидаты на пост губернатора региона могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

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