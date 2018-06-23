Собчак предложила избрать Дмитрия Гудкова председателем партии "Гражданская инициатива"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак на проходящем в Москве съезде партии "Гражданская инициатива" предложила избрать председателем партии экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

"Я вам предлагаю конфигурацию на сегодняшний съезд и на повестку председателем партии политика, который будет этим заниматься 24 часа - строительством партии, региональным строительством и решением многих политических проблем - Дмитрия Гудкова, моего партнера, лидера, который провел блестящую муниципальную кампанию (в Москве в 2017 году - прим. ТАСС) по выборам депутатов, человеку, который знает, как происходит партийное строительство", - сказала она. Сама Собчак, как и заявивший об уходе с поста председателя партии бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев, заявили о намерении войти в состав политсовета партии.

В марте 2018 года Собчак и Гудков объявили о намерении стать сопредседателями партии "Гражданская инициатива", которая выдвигала Собчак кандидатом в президенты РФ, а недавно выдвинула Гудкова кандидатом в мэры Москвы. Предполагалось также переименовать "Гражданскую инициативу" в "Партию перемен".

Собчак заверила делегатов съезда в том, что она будет активно работать в политсовете. "Я буду активно работать на то, что является нашей главной целью и результатом - выборы в Государственную думу через три года", - сказала она, подчеркнув при этом, что ее главная ценность для партии в ее журналистской деятельности. При этом Собчак сообщила о своих планах продолжить работу на телеканале "Дождь".