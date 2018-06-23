Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии "Гражданская инициатива"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии "Гражданская инициатива", передает коррерспондент ТАСС из зала заседания съезда.

Избрать Гудкова председателем предложили телеведущая Ксения Собчак и объявивший об уходе с поста председателя партии бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев, которого Гудков и Собчак предлагают избрать председателем политсовета.

"Это решение Андрея Алексеевича [Нечаева уйти с поста председателя]", - подчеркнула Ксения Собчак. Сама она заявила, что будет активно работать в политсовете и продолжать журналистскую работу.

Новый председатель партии призвал делегатов сосредоточиться на региональных выборах. "Я считаю, что задача номер один, помимо участия во всех региональных выборах, нам нужно сделать, чтобы партия вышла на новый уровень, чтобы получить статус или, как говорят, лицензию на выдвижение кандидатов в Государственную думу без сбора подписей", - сказал Гудков, пояснив, что по действующему законодательству от сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в Госдуму освобождены партии, у которых есть фракция хотя бы одном региональном законодательном собрании.

"Это важнейшая задача, просто выберем несколько регионов, надеюсь, даже в 2018 году получится, но в 2019 году - сто процентов, мы выберем несколько регионов, мы сформируем сильные списки. Из федерального центра тоже будем помогать финансово, чтобы где-то мы преодолели планку, чтобы у нас появилась такая фракция", - подчеркнул Гудков, отметив, что партия обязательно примет участие в выборах в Мосгорудуму в 2019 году.

Делегаты съезда также приняли решение о переименовании "Гражданской инициативы" в "Партию перемен" и избрали политсовет партии, членом которого стал, в частности, сын Бориса Немцова Антон.