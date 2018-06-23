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Решение о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы приостановлено

Политика
23 июня, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Контрольно-ревизионная комиссия "Яблока" выявила несколько нарушений, допущенных на конференции 22 июня

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение конференции столичного отделения партии "Яблоко" о выдвижении кандидатом в мэры Москвы председателя отделения Сергея Митрохина приостановлено. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) "Яблока" приостановила решения вчерашней конференции московского отделения партии, в том числе решение о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы", - сказал Яковлев. По его словам, КРК выявила нарушения, допущенные на конференции 22 июня, среди них, в частности, отказ признать полномочия 14 новых делегатов конференции и внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Сергея Митрохина вопреки решению исполкома бюро. "КРК обратилась в бюро партии для рассмотрения вопроса о правомерности решений конференции. Заседание бюро пройдет в понедельник, 25 июня, в 12 часов", - информировал Яковлев.

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Ранее сообщалось, что председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы. Об этом политик сообщил ТАСС, эту же информацию подтвердил агентству член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В пятницу большинство делегатов конференции столичного отделения партии "Яблоко" проголосовало за выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Между тем, в соответствии с уставом партии, кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Для конференции московского отделения исполком бюро партии согласовал лишь кандидатуру главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой, но она не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.

Заместитель председателя партии Николай Рыбаков сказал ТАСС, что вопрос о подаче Митрохиным документов в Мосгоризбирком также рассмотрит бюро партии. "В понедельник бюро рассмотрит вопрос о выдвижении кандидата в мэры Москвы, о правомочности конференции и, в том числе, о подаче Сергеем Митрохиным документов о выдвижении в Мосгоризбирком", - сказал он. Рыбаков отказался прогнозировать решение бюро, подчеркнув, что бюро "обязательно рассмотрит московский вопрос, а появившиеся сведения о том, что он якобы снят с повестки дня бюро, не соответствуют действительности".

Ранее исполком бюро партии обвинил Митрохина "в нанесении политического ущерба партии" путем критики ее федерального руководства. В свою очередь Митрохин неоднократно заявлял, что "исполком бюро не в состоянии управлять политическими процессами".

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