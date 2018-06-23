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Посольство России в Зимбабве осудило покушение на президента Эммерсона Мнангагву

Политика
23 июня, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Инцидент произошел в субботу на митинге в городе Булавайо

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ТАСС, 23 июня. Посольство России в Зимбабве решительно осудило атаку, совершенную в субботу в городе Булавайо, где на митинге выступал президент страны Эммерсон Мнангагва.

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"Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе. Разделяем желание дружественного зимбабвийского народа провести мирные и спокойные выборы", - говорится в сообщении дипмиссии. Она также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения.

Неизвестные совершили в субботу покушение на Мнангагву на стадионе в Булавайо, где прогремел взрыв. В результате незначительные травмы получили первый вице-президент страны Константино Чивенга, его супруга, а также глава министерства охраны окружающей среды, водных ресурсов и климата Оппа Мучингури-Кашири. Сам лидер Зимбабве не пострадал.

 

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