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Володин в ходе визита думской делегации в Баку встретится с президентом Алиевым

Политика
24 июня, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Основными темами переговоров станут "дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений двух стран, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества, сближение законодательства"

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетит 24-25 июня Азербайджан с официальным визитом, в рамках которого председатель нижней палаты парламента встретится с президентом этой страны Ильхамом Алиевым, а также главой Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана Октаем Асадовым. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"24-25 июня состоится официальный визит делегации Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным в Азербайджанскую Республику. В рамках визита планируются встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым", - говорится в сообщении. Официальный визит делегации начнется с церемонии возложения венков к могиле Гейдара Алиева и цветов к Вечному огню.

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, основными темами встреч станут "дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений двух стран, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества, сближение законодательства". Также будут подняты вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на площадках международных межпарламентских организаций.

В феврале текущего года Володин уже встречался с Асадовым в рамках визита азербайджанской делегации в Россию, который был приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между двумя странами. Тогда спикер Госдумы назвал Азербайджан важным стратегическим партнером России и заявил, что в основе российско-азербайджанского диалога лежат принципы добрососедства и взаимного уважения.

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Алиев, Ильхам Гейдар оглы Володин, Вячеслав Викторович
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