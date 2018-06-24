Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах депутатов Заксобрания Забайкалья

ЧИТА, 24 июня. /ТАСС/. Основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список партии на предстоящих выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края. Такое решение принято на внеочередной конференции регионального отделения ЛДПР, которая прошла в Чите, сообщила в воскресенье на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Либерально-демократической партии России Василина Кулиева.

"В Чите прошла внеочередная конференция забайкальского регионального отделения политической партии ЛДПР. Конференция была посвящена выдвижению кандидатов на выборы в Законодательное собрание Забайкальского края. <...> Кандидаты в депутаты Заксобрания от политической партии ЛДПР (общекраевая часть): 1. Жириновский Владимир Вольфович", - написала Кулиева.

Вместе с лидером ЛДПР в начале списка действующий депутат регионального парламента Георгий Шилин и ведущий специалист Забайкальской буровой компании Дмитрий Тюрюханов.

Выборы депутатов Заксобрания Забайкальского края пройдут 9 сентября, в единый день голосования, по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек избирают по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. Действующий состав парламента был избран в сентябре 2013 году. Тогда из 17 участвовавших в выборах партий в Заксобрание прошли представители четырех - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". У единороссов в парламенте подавляющее большинство - 36 народных избранников.

Жириновский не в первый раз претендует на кресло в парламенте Забайкальского края. В 2013 году он также возглавлял список партии во время выборов. Когда стало известно, что ЛДПР проходит в законодательное собрание, Жириновский отказался от мандата и передал его Шилину. Тогда действия политика объясняли необходимостью дисциплинировать избранных от партии депутатов.