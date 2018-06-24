Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЛДПР выдвинула на выборы губернатора Кузбасса своего депутата из облсовета региона

Политика
24 июня, 11:50 дата обновления: 24 июня, 12:05 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 24, июня. /ТАСС

Кандидатуру Игоря Украинцева рекомендовал высший совет партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Депутат действующего созыва Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев выдвинут кандидатом от ЛДПР на досрочные выборы губернатора, которые назначены на 9 сентября, передает корреспондент ТАСС с партийной конференции.

Смотрите также

Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах депутатов Заксобрания Забайкалья

ЛДПР выдвинула кандидатом в губернаторы Воронежской области координатора партии в регионе

Депутат Дегтярев подал документы в избирком о выдвижении на пост мэра Москвы от ЛДПР

ЛДПР выдвинула депутата Госдумы Савельева на пост губернатора Новосибирской области

Кандидат был выбран в ходе тайного голосования, в котором приняли участие делегаты 24 из 34 местных отделений партии. "Досрочные выборы губернатора, кандидат - Украинцев Игорь Сергеевич", - сказал председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков, отметив, что за кандидата проголосовали большинство делегатов.

Кандидатуру Украинцева рекомендовал высший совет ЛДПР. На сайте облсовета уточняется, что Украинцеву 32 года, он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Инженер-эколог". В 2013 году был выбран депутатом в облсовет от ЛДПР (в сентябре также пройдут плановые выборы в парламент региона - прим. ТАСС).

Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший Кузбассом с 1997 гола. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, на этой неделе "Единая Россия" выдвинула его в качестве кандидата на выборы главы Кузбасса, также он возглавил список кандидатов партии в облсовет.

Тулеев после отставки получил вакантный депутатский мандат и был выбран спикером Кузбасского парламента. Тогда его поддержали практически все присутствующие на сессии законодатели, кроме депутата ЛДПР Игоря Украинцева.

ЛДПР также выдвинула кандидатов на выборы в совет народных депутатов. Список партии возглавил ее лидер Владимир Жириновский.

В списке партии 72 человека, в том числе 23 одномандатника, 46 кандидатов по спискам 23 территориальных групп и еще 3 человека в общерегиональном. За них проголосовали делегаты 24 из 34 местных отделений партии.

"Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области. Все кандидаты выбраны большинством голосов", - сказал председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков.

Член президиума региональной конференции, депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко сообщил, что "общерегиональная часть [списка] - Жириновский Владимир Вольфович, Диденко Алексей Николаевич, Карпов Станислав Артурович (депутат Новокузнецкого городского совета депутатов и координатор регионального отделения партии - прим. ТАСС)". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Жириновский, Владимир Вольфович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
3
Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча
4
Владелец ресторана объяснила решение не пустить в заведение пресс-секретаря Трампа
5
В Центральном районе Барнаула введен режим ЧС после шторма
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости