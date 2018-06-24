ЛДПР выдвинула на выборы губернатора Кузбасса своего депутата из облсовета региона

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Депутат действующего созыва Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев выдвинут кандидатом от ЛДПР на досрочные выборы губернатора, которые назначены на 9 сентября, передает корреспондент ТАСС с партийной конференции.

Кандидат был выбран в ходе тайного голосования, в котором приняли участие делегаты 24 из 34 местных отделений партии. "Досрочные выборы губернатора, кандидат - Украинцев Игорь Сергеевич", - сказал председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков, отметив, что за кандидата проголосовали большинство делегатов.

Кандидатуру Украинцева рекомендовал высший совет ЛДПР. На сайте облсовета уточняется, что Украинцеву 32 года, он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Инженер-эколог". В 2013 году был выбран депутатом в облсовет от ЛДПР (в сентябре также пройдут плановые выборы в парламент региона - прим. ТАСС).

Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший Кузбассом с 1997 гола. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, на этой неделе "Единая Россия" выдвинула его в качестве кандидата на выборы главы Кузбасса, также он возглавил список кандидатов партии в облсовет.

Тулеев после отставки получил вакантный депутатский мандат и был выбран спикером Кузбасского парламента. Тогда его поддержали практически все присутствующие на сессии законодатели, кроме депутата ЛДПР Игоря Украинцева.

ЛДПР также выдвинула кандидатов на выборы в совет народных депутатов. Список партии возглавил ее лидер Владимир Жириновский.

В списке партии 72 человека, в том числе 23 одномандатника, 46 кандидатов по спискам 23 территориальных групп и еще 3 человека в общерегиональном. За них проголосовали делегаты 24 из 34 местных отделений партии.

"Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области. Все кандидаты выбраны большинством голосов", - сказал председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков.

Член президиума региональной конференции, депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко сообщил, что "общерегиональная часть [списка] - Жириновский Владимир Вольфович, Диденко Алексей Николаевич, Карпов Станислав Артурович (депутат Новокузнецкого городского совета депутатов и координатор регионального отделения партии - прим. ТАСС)".