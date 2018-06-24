Таймазов: досрочные выборы в Анкаре прошли в спокойной и демократичной обстановке

АНКАРА, 24 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Досрочные президентские и парламентские выборы в Анкаре проходили в воскресенье в спокойной и демократичной обстановке. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Турции Артур Таймазов, который был направлен в Турцию по линии миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы объехали порядка 100 избирательных участков, которые преимущественно находились в районе Чанкая в Анкаре. Должен отметить, что выборы проходили спокойно и демократично. Каких-либо нарушений замечено не было. Могу также сказать о высокой активности турецких граждан, которые с позитивным настроем приходили на пункты для голосования", - сообщил собеседник агентства.

Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции Турции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с москвоским). Турецкие граждане впервые в истории выбирали одновременно президента и состав парламента. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил глава комиссии Сади Гювен.