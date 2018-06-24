Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин назвал Азербайджан стратегическим партнером России

Политика
24 июня, 18:15 UTC+3 БАКУ БАКУ 24, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы отметил также, что убедительная победа Ильхама Алиева на прошедших в апреле президентских выборах говорит о поддержке выбранного им курса, в том числе и в вопросах внешней политики

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 24 июня. /ТАСС/. Отношения между Россией и Азербайджаном можно охарактеризовать как стратегическое партнерство, заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

"Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне. Это отношения стратегических партнеров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты - Владимир Владимирович Путин и вы", - обратился председатель нижней палаты российского парламента к президенту Азербайджана.

Володин отметил, что убедительная победа Алиева на прошедших в апреле президентских выборах (по данным ЦИК, он набрал 86,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании) говорит о поддержке выбранного им курса, в том числе и в вопросах внешней политики.

Алиев также отметил, что встречи глав государств укрепляют отношения между странами по всем направлениям. В то же время он подчеркнул важность выстраивания диалога и на межпарламентском уровне.

"Как вы знаете мы сотрудничаем во многих сферах. Очень многоплановые и конструктивные отношения мы выработали. И, конечно, межпарламентское сотрудничество имеет особую важность: мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках - это тоже показатель доверительного отношения между нашими странами", - сказал Алиев.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
Страны
Россия Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
В Турции завершились президентские и парламентские выборы
3
СМИ: тренеров сборной Германии могут наказать за поведение после матча ЧМ со шведами
4
В Петербурге арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции на родину
5
Шторм в Барнауле глазами очевидцев
6
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости