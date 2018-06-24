Кадыров предложил на пост главы правительства Чечни мэра Грозного

ТАСС, 24 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул кандидатом на пост главы правительства республики мэра Грозного Муслима Хучиева. Об этом он сообщил в воскресенье.

"Мною принято решение представить парламенту Чечни кандидатуру дорогого брата, мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства Чечни", - говорится в сообщении. На должность первого вице-премьера Кадыров предложил кандидатуру председателя счетной палаты республики Исы Тумхаджиева.

"Это опытные руководители с большим стажем работы. Уверен, что Хучиеву и Тумхаджиеву под силу решение самых сложных задач", - указал Кадыров.

Муслим Хучиев в 1994 году окончил факультет журналистики МГУ. В 2009 году он получил диплом Российской академии государственной службы при президенте РФ (государственное и муниципальное управление), в 2018 году в этом же вузе окончил магистратуру по экономики.

Трудовую деятельность начинал в Москве корреспондентом программы "Экран криминальных сообщений" телекомпании РТР, работал в службе информации телеканала "Деловая Россия" ВГТРК. С 2004 года начал работать в Администрации президента и правительства Чечни, занимал разные должности, в том числе должность первого заместителя руководителя Администрации президента и правительства республики. С 2010 по 2012 год он был мэром Грозного, в августе 2015 года его переизбрали на эту должность, в январе 2016 года назначен помощником главы Чеченской Республики по вопросам взаимодействия со СМИ. Женат, имеет пять детей.