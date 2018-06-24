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Кадыров предложил на пост главы правительства Чечни мэра Грозного

Политика
24 июня, 21:17 дата обновления: 24 июня, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Глава республики на должность первого вице-премьера предложил кандидатуру председателя счетной палаты региона

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ТАСС, 24 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул кандидатом на пост главы правительства республики мэра Грозного Муслима Хучиева. Об этом он сообщил в воскресенье.

"Мною принято решение представить парламенту Чечни кандидатуру дорогого брата, мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства Чечни", - говорится в сообщении. На должность первого вице-премьера Кадыров предложил кандидатуру председателя счетной палаты республики Исы Тумхаджиева.

"Это опытные руководители с большим стажем работы. Уверен, что Хучиеву и Тумхаджиеву под силу решение самых сложных задач", - указал Кадыров.

Муслим Хучиев в 1994 году окончил факультет журналистики МГУ. В 2009 году он получил диплом Российской академии государственной службы при президенте РФ (государственное и муниципальное управление), в 2018 году в этом же вузе окончил магистратуру по экономики.

Трудовую деятельность начинал в Москве корреспондентом программы "Экран криминальных сообщений" телекомпании РТР, работал в службе информации телеканала "Деловая Россия" ВГТРК. С 2004 года начал работать в Администрации президента и правительства Чечни, занимал разные должности, в том числе должность первого заместителя руководителя Администрации президента и правительства республики. С 2010 по 2012 год он был мэром Грозного, в августе 2015 года его переизбрали на эту должность, в январе 2016 года назначен помощником главы Чеченской Республики по вопросам взаимодействия со СМИ. Женат, имеет пять детей.

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