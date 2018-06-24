Джабаров: РФ рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Турцией после победы Эрдогана

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает предсказуемой победу на выборах действующего президента Турции Тайипа Эрдогана и его партии и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

"У России с Турцией сейчас стабильные отношения, неплохие экономические отношения. Продолжается строительство "Турецкого потока". В вопросах борьбы с терроризмом в Сирии в большинстве позиции наших стран совпадают. Мы надеемся, что отношения с нашим соседом, с которым нас разделяет только Черное море, будут только улучшаться", - сказал Джабаров ТАСС в воскресенье.

Он назвал предсказуемой победу Эрдогана и его партии, поскольку авторитет действующего президента Турции, по его мнению, очень высок. Сенатор напомнил, что в связи с изменениями в конституции, Турция становится, по сути, президентской республикой: глава государства получает все полномочия, а должность премьер-министра вообще ликвидируется, поскольку кабинетом министров будет управлять сам президент.

"Надо отдать должное Эрдогану. Страна при нем обрела стабильность. Раньше каждые несколько лет были военные перевороты, военные часто вмешивались в решение тех или иных проблем. Эрдогану удалось отодвинуть армию от решения политических вопросов и добиться определенной стабильности", - сказал Джабаров.

"Я надеюсь на дальнейшее развитие отношений двух стран. Тем более, что Эрдоган никогда не скрывал, что с большим уважением относится к нашему президенту и к нашей стране. Будем надеяться, что дальше все будет продвигаться очень удачно для нас", - добавил парламентарий.

Согласно последним данным ЦИК Турции, после подсчета 98,5% бюллетеней на состоявшихся в воскресенье президентских выборах Эрдоган набирает 52,6% голосов. Его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,8% голосов избирателей. Явка на выборах составила 87,9%.