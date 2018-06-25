Партия "Родина" выдвинула первого кандидата в мэры Якутска

ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Родина" выдвинуло первого кандидата в мэры Якутска - предпринимателя Афанасия Алексеева. Об этом сообщил Алексеев на своей странице в соцсети Instagram.

Уважаемые горожане! Я принял решение идти на выборы главы города Якутска. Мне не безразлично то, что происходит в нашем городе. Надоели коррупция и хаос, проблемы и препоны в их решениях. В городе, в нашем с вами общем доме, должен быть порядок и благополучие. Уверен, что будет непросто, но объединив усилия, мы сможем многое изменить и в первую очередь – заставим услышать наше мнение. Хватит ждать и надеяться, пришло время решать самим. Сегодня на конференции регионального отделения партии "Родина" , мою кандидатуру на пост мэра г.Якутска поддержали абсолютным большинством членов отделения. Я выражаю огромную благодарность своим однопартийцам и всем тем, кто поддержал меня в этом решении! Для многих это решение окажется неожиданным, но я иду побеждать и менять жизнь горожан к лучшему! Я, Афанасий Алексеев, иду наводить порядок. #ЗаАфанасияАлексеева #ЗаПорядок Публикация от Афанасий Алексеев (@afanasy_alexeev) 24 Июн 2018 в 3:46 PDT

"На конференции регионального отделения партии "Родина" мою кандидатуру на пост мэра Якутска поддержали абсолютным большинством членов отделения", - сообщил он.

48-летний предприниматель Алексеев является сопредседателем якутского отделения общероссийской организации предпринимателей "ОПОРА России".

Ранее сообщалось, что досрочные выборы мэра Якутска пройдут 9 сентября в единый день голосования, врио главы городской администрации назначен первый вице-мэр Дмитрий Садовников.

Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.