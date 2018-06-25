Володин: визит делегации Госдумы в Баку даст импульс развитию межпарламентских отношений

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Поездка делегации Госдумы в Баку даст импульс развитию межпарламентских отношений двух стран, а также укрепит межрегиональное сотрудничество. Такое мнение высказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом. Парламентарии уже встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В состав делегации входят, в частности, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

"В межпарламентских отношениях, безусловно, есть потенциал развития, и мы считаем, что парламентское измерение должно давать еще больше возможности строить отношения между нашими странами. Мы надеемся, что итогом визита будет достижение договоренностей, которые позволят вывести наши отношения на межрегиональный уровень в рамках парламентского измерения и придадут импульс развитию отношений в целом между нашими народами", - заявил Володин, напомнив, что это первая поездка в Баку делегации Госдумы седьмого созыва.

Он отметил, что в Госдуме считают возможным провести в следующем году конференцию в рамках межрегионального сотрудничества. "Будем обсуждать этот вопрос <...> Мы поддерживаем решение наших профильных комитетов активизировать работу. В составе нашей делегации как раз присутствуют главы профильных комитетов, председатели региональных законодательных собраний Республики Дагестан и Ставропольского края", - сказал Володин.

"У нас есть огромный потенциал, и необходимо его задействовать: добиваться решений, которых ждут наши народы, - подчеркнул он. По словам Володина, парламентам РФ и Азербайджана необходимо многое сделать для законодательного обеспечения решений глав двух стран.

"Вы знаете, что главы наших государств встречаются достаточно часто, они обсуждают судьбоносные вопросы, вопросы развития наших отношений. Задача парламентов - законодательно обеспечить решения, которые достигаются на уровне президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева. Поэтому это также приоритет в нашей работе", - подчеркнул российский политик.