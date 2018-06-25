Слуцкий: переизбрание Эрдогана обеспечит предсказуемость в развитии отношений Турции и РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции сохранит предсказуемость в развитии отношений Москвы и Анкары, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Хочу поздравить с переизбранием президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он победил в честной и конкурентной борьбе. Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции прошли свободно и демократично при минимальном количестве нарушений", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Слуцкий напомнил, что "Турция для России - важный стратегический партнер". "Совместными усилиями мы боремся с терроризмом в Сирии, предпринимаем шаги для обеспечения безопасности в регионе", - отметил он. По мнению Слуцкого, "избрание Эрдогана обеспечит предсказуемость в развитии российско-турецких отношений, а также в нашем сотрудничестве по ключевым вопросам международной повестки дня, прежде всего сирийского урегулирования".

На прошедших в воскресенье в Турции президентских выборах победу одержал действующий глава государства Тайип Эрдоган с показателем 52,5%, его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,7% голосов избирателей. Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" - 7,3%, Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия - 0,9%, Догу Перинчек от партии "Родина" - 0,2%.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов - 11,6%, а "Хорошая партия" - 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ый рубеж.