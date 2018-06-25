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ЛДПР выдвинула кандидатом в губернаторы Самарской области вице-спикера парламента региона

Политика
25 июня, 9:53 UTC+3 САМАРА САМАРА 25, июня. /ТАСС

Досрочные выборы главы региона назначены на 9 сентября

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САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Самарской губернской думы Александр Степанов выдвинут кандидатом от ЛДПР для участия в выборах губернатора Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

"На внеочередной конференции Самарского регионального отделения ЛДПР делегаты, прибывшие почти из всех районов области, выдвинули кандидата в губернаторы. Им стал заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов", - говорится в сообщении.

Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора. В апреле 2018 года Азаров заявил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы региона. На партийной конференции 19 июня Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Азарова кандидатом на выборы главы региона.

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Азаров, Дмитрий Игоревич Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович
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