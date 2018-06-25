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Николай Патрушев 28-29 июня обсудит антитеррор с коллегами по БРИКС в ЮАР

Политика
25 июня, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В ходе заседания будет рассмотрена проблематика взаимодействия государств БРИКС по противодействию терроризму и транснациональной организованной преступности

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 28-29 июня в г. Дурбане (ЮАР) примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрена проблематика взаимодействия государств БРИКС по противодействию терроризму и транснациональной организованной преступности, а также по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

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