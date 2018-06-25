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"Справедливая Россия" выдвинула в губернаторы Самарской области главу местного отделения

Политика
25 июня, 10:15 UTC+3 САМАРА САМАРА 25, июня. /ТАСС

Кандидатуру Михаила Маряхина утвердили единогласно

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САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Депутат Самарской губернской думы, председатель Самарского регионального отделения партии "Справедливая Россия" Михаил Маряхин выдвинут кандидатом от "Справедливой России" для участия в выборах губернатора Самарской области. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в региональном отделении партии.

"На конференции регионального отделения партии делегаты единогласно утвердили кандидатуру председателя реготделения, депутата Самарской губдумы Михаила Маряхина для участия в выборах губернатора Самарской области", - отметил собеседник агентства.

Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора. На партийной конференции в июне Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Азарова кандидатом на выборы главы региона.

Своих кандидатов также выдвинули местные реготделения КПРФ и "Справедливой России". Самарское областное отделение КПРФ подало документы в облизбирком для выдвижения на должность главы региона зампредседателя Самарской губернской думы Алексея Лескина. Региональное отделение ЛДПР выдвинуло на выборы губернатора зампредседателя Самарской губернской думы, руководителя фракции ЛДПР в парламенте региона Александра Степанова.

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