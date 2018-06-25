Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны", - говорится в сообщении.

Путин также отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений, которые по нескольким направлениям уверенно выходят на стратегический уровень. "Президент России подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня, подчеркнув, что это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Турции, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на евразийском континенте", - подчеркнули в Кремле.

По предварительным официальным данным, на прошедших в воскресенье в Турции досрочных президентских выборах победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган с показателем 52,5%, его ближайший конкурент Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии получил 30,7% голосов избирателей.