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Володин предложил главе Милли Меджлиса Азербайджана создать межпарламентскую комиссию

Политика
25 июня, 10:24 дата обновления: 25 июня, 10:37 UTC+3 БАКУ БАКУ 25, июня. /ТАСС

По мнению спикера Госдумы, парламентам двух стран важно развивать новые форматы работы для того, чтобы вносить больший вклад в развитие добрососедских отношений

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БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня Госдумы и Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана.

"Было бы правильно, и мы хотели бы предложить этот формат, межпарламентской комиссии Госдумы и Меджлиса Азербайджана высокого уровня, которую могли бы возглавить наши заместители", - сообщил он в понедельник на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым.

Он отметил, что парламентам двух стран важно развивать новые форматы работы для того, чтобы вносить больший вклад в развитие добрососедских отношений двух стран. По словам председателя Госдумы, такая комиссия должна заниматься вопросами, которые беспокоят граждан обеих стран, обсуждать конкретные темы. "Это будет наш вклад в развитие отношений между нашими государствами," - заключил он.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным 24-25 июня находится в Азербайджане с официальным визитом.

В феврале текущего года Володин уже встречался с Асадовым в рамках визита азербайджанской делегации в Россию, который был приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между двумя странами.

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