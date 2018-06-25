Косачев: отношения Турции с Россией останутся на высоте после переизбрания Эрдогана

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Отношения Москвы и Анкары останутся на высоком уровне после переизбрания Тайипа Эрдогана на пост президента Турции, продолжится сотрудничество по основным направлениям двусторонней повестки. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Полагаю, после выборов мало что изменится в отношениях с Россией. Эрдоган ведет здесь свою линию, на которую не могут повлиять ни союзники Турции по НАТО, ни внутренние силы. Сейчас наши связи пребывают на высоте, и если не будет резких перемен в регионе, нет причин и для ухудшений на двустороннем треке", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это означает и продолжение сотрудничества в сфере ВТС. "Здесь президент Турции ведет себя тем увереннее, чем больше критики в его адрес из Брюсселя, в частности, по поводу закупок российских комплексов С-400. Эрдоган обвинил НАТО в двойных стандартах, ибо у другого члена НАТО Греции есть российские С-300, и ее в этом никто не упрекал, и продолжает гнуть свою линию, предложив России даже совместное производство систем С-500", - подчеркнул сенатор.

По мнению Косачева, будет продолжено взаимодействие и в борьбе с терроризмом, в том числе в трехстороннем "астанинском" формате вместе с Ираном. "И это также крайне важно, в том числе для самого турецкого лидера, претендующего на лидерские позиции в регионе", - считает глава международного комитета Совфеда.

"Но конечно же, Эрдоган - это Эрдоган. И он будет руководствоваться только своими и турецкими интересами, а не иными соображениями. Он ведет сложную и весьма жесткую игру как в регионе, так и в мировом контексте, нередко на грани фола. Поэтому зигзаги в будущем возможны", - добавил Косачев.

Необоснованная критика из Европы и двойная победа

Парламентарий считает необоснованной критику из Европы о некорректности проведения выборов в условиях неотмененного чрезвычайного положения в стране. "Вряд ли можно утверждать, что такое положение повлияло на ход и результаты выборов: предвыборные страсти, высокая явка, реальная конкуренция - все это было. Ну а чрезвычайное положение обещал отменить и сам победитель, и его ближайший конкурент Мухаррем Индже", - написал Косачев.

Также он отметил, что для Эрдогана важна не только собственная победа, но и то, что на параллельных парламентских выборах победил поддерживающий его "Народный альянс", в который входят президентская Партия справедливости и развития и Партия националистического действия. "Это означает, что в стране не будет двоевластия и обеспечено прохождение всех нужных турецкому лидеру инициатив. Однако его партия не имеет большинства мест в одиночку, а потому придется согласовывать свои действия с партнером", - считает Косачев.

"Хотя победа Эрдогана на обоих фронтах весьма убедительна, многие говорят о существовании серьезного раскола в обществе и наличии мощной оппозиции. Поэтому получение турецким лидером, правящим уже 15 лет, мандата на продолжение курса будет во многом зависеть от его успеха, прежде всего, в экономике", - добавил глава комитета СФ.

Предварительные официальные итоги выборов

По предварительным официальным данным, на прошедших в воскресенье в Турции досрочных президентских выборах победу одержал действующий глава государства Тайип Эрдоган с показателем 52,5%, его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,7% голосов избирателей. Что касается остальных кандидатов, то Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" - 7,3%, Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия - 0,9%, а Догу Перинчек от партии "Родина" - 0,2%.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов - 11,6%, а "Хорошая партия" - 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ый рубеж.