Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: отношения Турции с Россией останутся на высоте после переизбрания Эрдогана

Политика
25 июня, 11:04 дата обновления: 25 июня, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Как заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, страны продолжат взаимодействие и в борьбе с терроризмом, в том числе в трехстороннем "астанинском" формате вместе с Ираном

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Отношения Москвы и Анкары останутся на высоком уровне после переизбрания Тайипа Эрдогана на пост президента Турции, продолжится сотрудничество по основным направлениям двусторонней повестки. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Смотрите также
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил, что Турция на прошедших выборах преподала урок демократии всему миру

"Полагаю, после выборов мало что изменится в отношениях с Россией. Эрдоган ведет здесь свою линию, на которую не могут повлиять ни союзники Турции по НАТО, ни внутренние силы. Сейчас наши связи пребывают на высоте, и если не будет резких перемен в регионе, нет причин и для ухудшений на двустороннем треке", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это означает и продолжение сотрудничества в сфере ВТС. "Здесь президент Турции ведет себя тем увереннее, чем больше критики в его адрес из Брюсселя, в частности, по поводу закупок российских комплексов С-400. Эрдоган обвинил НАТО в двойных стандартах, ибо у другого члена НАТО Греции есть российские С-300, и ее в этом никто не упрекал, и продолжает гнуть свою линию, предложив России даже совместное производство систем С-500", - подчеркнул сенатор.

По мнению Косачева, будет продолжено взаимодействие и в борьбе с терроризмом, в том числе в трехстороннем "астанинском" формате вместе с Ираном. "И это также крайне важно, в том числе для самого турецкого лидера, претендующего на лидерские позиции в регионе", - считает глава международного комитета Совфеда.

"Но конечно же, Эрдоган - это Эрдоган. И он будет руководствоваться только своими и турецкими интересами, а не иными соображениями. Он ведет сложную и весьма жесткую игру как в регионе, так и в мировом контексте, нередко на грани фола. Поэтому зигзаги в будущем возможны", - добавил Косачев.

Необоснованная критика из Европы и двойная победа

Парламентарий считает необоснованной критику из Европы о некорректности проведения выборов в условиях неотмененного чрезвычайного положения в стране. "Вряд ли можно утверждать, что такое положение повлияло на ход и результаты выборов: предвыборные страсти, высокая явка, реальная конкуренция - все это было. Ну а чрезвычайное положение обещал отменить и сам победитель, и его ближайший конкурент Мухаррем Индже", - написал Косачев.

Также он отметил, что для Эрдогана важна не только собственная победа, но и то, что на параллельных парламентских выборах победил поддерживающий его "Народный альянс", в который входят президентская Партия справедливости и развития и Партия националистического действия. "Это означает, что в стране не будет двоевластия и обеспечено прохождение всех нужных турецкому лидеру инициатив. Однако его партия не имеет большинства мест в одиночку, а потому придется согласовывать свои действия с партнером", - считает Косачев.

"Хотя победа Эрдогана на обоих фронтах весьма убедительна, многие говорят о существовании серьезного раскола в обществе и наличии мощной оппозиции. Поэтому получение турецким лидером, правящим уже 15 лет, мандата на продолжение курса будет во многом зависеть от его успеха, прежде всего, в экономике", - добавил глава комитета СФ.

Предварительные официальные итоги выборов

По предварительным официальным данным, на прошедших в воскресенье в Турции досрочных президентских выборах победу одержал действующий глава государства Тайип Эрдоган с показателем 52,5%, его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,7% голосов избирателей. Что касается остальных кандидатов, то Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" - 7,3%, Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия - 0,9%, а Догу Перинчек от партии "Родина" - 0,2%.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов - 11,6%, а "Хорошая партия" - 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ый рубеж.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента Турции - 2018
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Косачев, Константин Иосифович
Страны
Иран Россия Турция Греция Бельгия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Никиту Белых этапировали в колонию
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
В МЧС сообщили, что спасатели в Дагестане нашли тело одной из трех пропавших девочек
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости