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Партия "Родина" выдвинула кандидата на пост главы Якутии

Политика
25 июня, 11:17 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 25, июня. /ТАСС

Алексей Лаптев является председателем регионального отделения

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ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Партия "Родина" выдвинула в качестве кандидата на пост главы Якутии председателя регионального отделения политической организации Алексея Лаптева.

Ранее сообщалось, что политическая партия также выдвинула кандидата на пост мэра Якутска.

"В соответствии с решением всероссийской политической партии "Родина"… и на основании решения конференции Якутского регионального отделения ВПП "Родина" от 24 июня 2018 года моя кандидатура была поддержана на выдвижение в кандидаты на должность главы Республики Саха (Якутия) на досрочных выборах, назначенных на 9 сентября 2018 года", - написал Лаптев в социальной сети Facebook.

38-летний Лаптев является председателем регионального отделения партии "Родина", ранее неоднократно выдвигался в качестве кандидата на выборах в представительные органы муниципалитетов Якутии и в качестве регионального кандидата в Государственную думу.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также в парламент пройдут 9 сентября в единый день голосования. Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.

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